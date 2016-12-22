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Варваре Карауловой дали 4,5 года за попытку примкнуть к ИГ

Происшествия
22 декабря, 15:45 дата обновления: 22 декабря, 16:43 UTC+3
Отбывать наказание бывшая студентка МГУ будет в колонии общего режима
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Александра Иванова (Варвара Караулова)

Александра Иванова (Варвара Караулова)

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московский окружной военный суд приговорил к 4,5 года колонии бывшую студентку философского факультета МГУ Варвару Караулову (Александру Иванову).

Она признана виновной в попытке примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил признать Караулову виновной и приговорить к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима", - огласил решение судья Александр Абабков. Ей засчитано в срок наказания время, которое она провела в СИЗО, - один год и два месяца. Таким образом, реально подсудимая проведет в колонии три года и четыре месяца.

По мнению суда, исправление Карауловой возможно только в изоляции от общества. Как отмечается в приговоре, подсудимая по собственной инициативе общалась с участниками ИГ, доводила до них информацию о действиях сотрудников ФСБ, готовила попытку нелегально покинуть Россию, вступить в террористическую группировку и "строить новое государство со своими единомышленниками". При этом девушка отдавала себе отчет в своих поступках, собиралась "выехать в Сирию для участия в боевых действиях, понимая, что речь идет о террористической деятельности".

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В основу приговора судья положил признательные показания Карауловой. "Показания были получены следователем с соблюдением закона, она была предупреждена о том, что  впоследствии показания могут быть использованы в качестве доказательства в суде", - сказал судья. Он уточнил, что заявления подсудимой, о том, что эти показания были получены под давлением, являются противоречивыми и не соответствуют действительности.

После вынесения приговора при разговоре с адвокатами Караулова была спокойной и улыбалась. Адвокат подсудимой Сергей Бадамшин заявил, что уже обжаловал приговор.

Реакция прокуратуры и родных

Гособвинение заявило, что согласно с приговором суда. "Прокуратура довольна приговором, наказание законно", - сказал корр. ТАСС прокурор Михаил Резниченко.

Отец подсудимой Павел Караулов заявил, что в основу обвинительного заключения лег самооговор со стороны его дочери, то есть признательные показания, от которых она отказалась после того, как сменила адвокатов.

Мать девушки назвала судебный процесс показательным. 

Дело Карауловой

27 мая 2015 года Караулова втайне от родителей вылетела в Стамбул, где ее перевезли на конспиративную квартиру в городе Килис. Позднее девушку задержали сотрудники спецслужб, когда она пыталась незаконно пересечь границу. Караулова вернулась в Москву 12 июня, 28 октября ее арестовали, а 10 ноября предъявили официальное обвинение.

Как следует из обвинительного заключения, бывшая студентка приняла решение вступить в ИГ, присоединившись к группировке "Бадр". Родные Карауловой объясняли ее действия влюбленностью в вербовщика террористов. 

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Дело Варвары Карауловой Борьба с "Исламским государством"
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