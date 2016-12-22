Бывшего вице-мэра Новгорода обвиняют в растлении ребенка

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 декабря. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Следователи выявили эпизод растления ребенка бывшим вице-мэром Великого Новгорода Вадимом Фадеевым, который ранее был арестован по уголовному делу о распространении порнографии в социальных сетях, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новгородской области.
"В рамках расследования уголовного дела следователем выявлен новый эпизод преступной деятельности Фадеева. Установлено, что он с декабря 2015 года по январь 2016 года осуществлял в интернете переписку с несовершеннолетним мальчиком, проживающим в Пскове. С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей обвиняемый направлял несовершеннолетнему сообщения, побуждающие к действиям сексуального характера", - сказала представитель СК РФ.
Она добавила, что в отношении обвиняемого назначена психиатрическая экспертиза.
Весной этого года бывшему вице-мэру было предъявлено обвинение в распространении в интернете детской порнографии.
Чиновник курировал в администрации Великого Новгорода, в том числе, работу с несовершеннолетними. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ТАСС пока не располагает комментариями Фадеева и его адвоката.