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Полиция Индии освободила из рабства более 30 детей и 40 взрослых

Происшествия
22 декабря, 19:38 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
Все освобожденные были проданы владельцам фабрик по производству кирпича
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Более 70 человек, 33 из которых несовершеннолетние, были освобождены из рук торговцев людьми в ходе полицейской операции в центральном индийском штате Чхаттисгарх. Об этом сообщает в четверг телеканал NDTV со ссылкой на источники в полиции.

"Мы освободили 20 малолетних мальчиков и 13 девочек. Остальные - взрослые. Все они были проданы для кабальной работы", - приводит телеканал слова чиновника ведомства по защите детей Виджая Шанкара Шармы. Он добавил, что дети будут сначала помещены в реабилитационный центр, а затем возвращены в свои семьи.

Полиция получила оперативную информацию о том, что преступники намерены перевезти группу людей в автобусе, и перехватила его на дороге. Арестованы пятеро членов банды, торговавшей людьми. Все освобожденные были проданы владельцам фабрик по производству кирпича в соседних штатах Андхра-Прадеш и Телангана.

Преступники заманивают жителей сельских и племенных районов, в том числе детей, обещаниями хорошо оплачиваемой работы, а потом продают для принудительного труда владельцам различных производств, а также для занятий проституцией или попрошайничеством. Согласно официальным данным, только в 2014 году в стране было выявлено около 5,5 тыс. случаев торговли людьми. По оценкам независимых организаций, в миллиардной Индии около 14 млн человек находятся фактически на рабском положении, отмечает телеканал.

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