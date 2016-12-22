Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 60.86
€ 63.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК установит виновников взрыва газового баллона у станции метро "Коломенская"

Происшествия
22 декабря, 21:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, декабря. /ТАСС
Назначены необходимые судебные экспертизы
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Следователи устанавливают виновников взрыва газового баллона, произошедшего в ходе ремонтных работ возле станции метро "Коломенская" в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Смотрите также

От взрыва баллона у станции метро "Коломенская" пострадали восемь человек
Момент взрыва в переходе на станции "Коломенская" попал на видео
Проводившая ремонт в переходе метро "Коломенская" компания отстранена от работ
Прокуратура начала проверку по факту взрыва в переходе метро "Коломенская"
Появилось видео с места взрыва у метро "Коломенская"

"По версии следствия, 22 декабря при проведении ремонтных работ вблизи одной из станций Московского метрополитена на юге Москвы произошло повреждение газового баллона с последующим воспламенением. Следствие установит лиц, допустивших нарушение установленных действующим законодательством правил при ведении строительных работ, назначены необходимые судебные экспертизы", - сообщила она.

Газовый баллон взорвался в ходе ремонтных работ в южном вестибюле станции, который с ноября 2015 года закрыт на реконструкцию. По данным источника ТАСС в медицинских кругах столицы, при взрыве пострадали восемь человек, пять из них находятся в больницах, троим была оказана помощь на месте.

По факту взрыва пропана у станции метро "Коломенская" возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Как ранее сообщили в столичной прокуратуре, строительные работы на основании договора подряда производит ООО "РОСТ-Е", заказчиком является ГУП "Московский метрополитен", служба тоннельных сооружений. Компания-подрядчик уже отстранена от проведения работ.

Расследование дела и проведение проверки находятся на личном контроле прокурора Москвы Владимира Чурикова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Взрыв у метро "Коломенская"
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
7
Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков
Интересное
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Такой разный Брежнев: факты из жизни генсека СССР
Россия 2016
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Грустный праздник: Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону
2
Представитель штаба: заявление Трампа касалось угрозы распространения ядерного оружия
3
МИД РФ удивлен "веселым картинкам" украинских послов о "Боярышнике"
4
Литовский суд признал обоснованным штраф "Газпрому" в €35,6 млн
5
СК установит виновников взрыва газового баллона у станции метро "Коломенская"
6
Бывшего вице-мэра Новгорода обвиняют в растлении ребенка
7
Сирийская армия заявила о полном освобождении Алеппо
Темы дня
Реклама