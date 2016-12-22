СК установит виновников взрыва газового баллона у станции метро "Коломенская"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Следователи устанавливают виновников взрыва газового баллона, произошедшего в ходе ремонтных работ возле станции метро "Коломенская" в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, 22 декабря при проведении ремонтных работ вблизи одной из станций Московского метрополитена на юге Москвы произошло повреждение газового баллона с последующим воспламенением. Следствие установит лиц, допустивших нарушение установленных действующим законодательством правил при ведении строительных работ, назначены необходимые судебные экспертизы", - сообщила она.

Газовый баллон взорвался в ходе ремонтных работ в южном вестибюле станции, который с ноября 2015 года закрыт на реконструкцию. По данным источника ТАСС в медицинских кругах столицы, при взрыве пострадали восемь человек, пять из них находятся в больницах, троим была оказана помощь на месте.

По факту взрыва пропана у станции метро "Коломенская" возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Как ранее сообщили в столичной прокуратуре, строительные работы на основании договора подряда производит ООО "РОСТ-Е", заказчиком является ГУП "Московский метрополитен", служба тоннельных сооружений. Компания-подрядчик уже отстранена от проведения работ.

Расследование дела и проведение проверки находятся на личном контроле прокурора Москвы Владимира Чурикова.