В Москве столкнулись семь автомобилей

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске достигло 74Происшествия 23 декабря, 4:06
Опрос: в Бразилии более 50% женщин стараются отложить беременность из-за вируса ЗикаОбщество 23 декабря, 4:05
В Братске отмечен первый случай отравления метаноломПроисшествия 23 декабря, 4:00
СМИ: банки России в 2017 году выпустят 40 млн карт "Мир"Экономика и бизнес 23 декабря, 3:47
Двое из 13 задержанных по делу об отравлении в Иркутске помещены под домашний арестПроисшествия 23 декабря, 3:39
ВОЗ заявила о завершении испытаний вакцины против вируса Эбола с эффективностью 100%Общество 23 декабря, 3:30
США не ведут расследование возможной причастности Гюлена к убийству КарловаМеждународная панорама 23 декабря, 3:24
Вопрос о переносе ЧМ-2021 по биатлону из России будет обсуждаться следующем конгрессе IBUСпорт 23 декабря, 2:43
Трамп пожаловался на высокую стоимость программы создания истребителей F-35Международная панорама 23 декабря, 2:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Семь автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы на Рязанском проспекте, пострадал один человек, сообщили ТАСС в столичной Госавтоинспекции.
"Столкновение семи автомобилей произошло возле дома 61 на Рязанском проспекте. В аварии пострадал один человек. Движение транспорта из-за ДТП на участке проспекта затруднено", - сказали в управлении.
На месте происшествия работают инспектора ДПС, которые устанавливают причину произошедшего.
Как сократить число ДТП: план правительства и инициативы Госдумы