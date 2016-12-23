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В Москве столкнулись семь автомобилей

Происшествия
23 декабря, 0:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
В ДТП пострадал один человек, движение транспорта на участке Рязанского проспекта затруднено
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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Семь автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы на Рязанском проспекте, пострадал один человек, сообщили ТАСС в столичной Госавтоинспекции.

"Столкновение семи автомобилей произошло возле дома 61 на Рязанском проспекте. В аварии пострадал один человек. Движение транспорта из-за ДТП на участке проспекта затруднено", - сказали в управлении.

На месте происшествия работают инспектора ДПС, которые устанавливают причину произошедшего.

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