В Москве столкнулись семь автомобилей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Семь автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы на Рязанском проспекте, пострадал один человек, сообщили ТАСС в столичной Госавтоинспекции.

"Столкновение семи автомобилей произошло возле дома 61 на Рязанском проспекте. В аварии пострадал один человек. Движение транспорта из-за ДТП на участке проспекта затруднено", - сказали в управлении.

На месте происшествия работают инспектора ДПС, которые устанавливают причину произошедшего.

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