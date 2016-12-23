Полицейские в ходе рейдов в Иркутске за сутки изъяли 10 тыс. бутылок "Боярышника"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Иркутские полицейские в ходе рейдов изъяли 10 тысяч бутылок косметического средства "Боярышник", разлитого в стеклянные емкости. Об этом в пятницу ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"22 декабря оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области совместно со следователями Следственного управления СК РФ по Иркутской области в подвале коттеджа, расположенного по улице Автомобильной Иркутска, обнаружено и изъято 10 тыс. бутылок косметического средства "Боярышник", разлитого в стеклянные емкости по 250 мл", - сказала она.

Также она отметила, что за четыре дня полицейскими проверено свыше 3,5 тысяч торговых предприятий области, в том числе ларьки и павильоны, мелкооптовые и оптовые рынки.

"Из незаконного оборота изъято более 22 тысяч литров алкогольной продукции, реализация которой осуществлялась с нарушением законодательства. Образцы изъятого алкоголя направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области", - сказала Волк.

По ее словам, участковыми уполномоченными полиции региона и сотрудниками патрульно-постовой службы при активной помощи местных администраций, представителей жилищных УК, волонтеров и молодежных организаций проводятся беседы с населением о недопустимости употребления суррогатных спиртосодержащих жидкостей. "Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам внимательно подходить к выбору места приобретения алкогольной продукции и перед покупкой проводить ее визуальную проверку на предмет очевидных признаков подделки", - сказала Волк.

В Иркутской области от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" с 17 по 22 декабря погибли свыше 70 и пострадали более 100 человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело.