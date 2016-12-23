NBC: в результате пожара в одном из небоскребов Нью-Йорка пострадали 13 человек

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НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Не менее 13 человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в четверг вечером в одном из небоскребов, расположенных в центре Нью-Йорка. Об этом сообщил телеканал NBC.
По его данным, пожар возник на третьем этаже здания в центре Манхэттена, после чего распространился на соседний этаж. Ранения получили как минимум 10 человек, находившихся в небоскребе, а также трое пожарных. Угрозы для жизней пострадавших нет.
По данным NBC, пожарным удалось справиться с огнем. В настоящий момент они обыскивают 33-этажное строение. Причины возгорания пока неизвестны.