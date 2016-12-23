Двое из 13 задержанных по делу об отравлении в Иркутске помещены под домашний арест

ИРКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Иркутска по итогам заседания в четверг вечером поместил под домашний арест двоих из 13 задержанных по делу о массовом отравлении суррогатом, сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС старший помощник прокурора Иркутской области Александр Семенов.

"Суд вынес меры пресечения в виде домашнего ареста двоим подозреваемым, еще одному суд продлил задержание на 72 часа. По четвертому задержанному ходатайство следствия об аресте суд не удовлетворил", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщал, что в пятницу Ленинский районный суд намерен рассмотреть ходатайство следствия об аресте семи человек, причастных к массовым отравлениям, жертвами которых в Иркутске уже стали более 70 человек. Ранее суд также продлил срок задержания подозреваемых на 72 часа. Еще двоим избрать меру пресечения суд планирует в субботу.

От отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" с 17 по 22 декабря в Иркутске погибли свыше 70 и пострадали более 100 человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело.