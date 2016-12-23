В Братске отмечен первый случай отравления метанолом

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ИРКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Иркутской области зафиксировало первый случай отравления метиловым спиртом в городе Братск, сообщили ТАСС в ведомстве.
"Один человек госпитализирован в Братске с подозрением на отравление метиловым спиртом", - сказала представитель министерства.
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске достигло 74 человек, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Общее число пострадавших составляет 122 человека.
В Иркутской области введен режим ЧС в связи с массовым отравлением жителей региона суррогатными спиртосодержащими жидкостями в период с 17 по 21 декабря. Пострадавшие употребляли в том числе парфюмерный концентрат "Боярышник". Продажа непищевой спиртосодаржащей продукции в области запрещена вплоть до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов.
Возбуждено уголовное дело, расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.