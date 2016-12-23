Свыше 150 домов сгорели в Японии в результате сильного пожара

ТОКИО, 23 декабря. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Более 150 жилых домов и построек сгорели в городе Итоигава в префектуре Ниигата в результате сильного пожара, который не удавалось потушить более 10 часов. Об этом сообщила чрезвычайная комиссия, сформированная на месте ЧП из представителей противопожарного ведомства, полиции и муниципальной администрации.

В результате крупнейшего в Японии за последние годы возгорания угарным газом отравились восемь человек - две жительницы пострадавшего района и шесть спасателей. Из зоны бедствия эвакуированы почти 750 человек.

В настоящее время пожар потушен, спасатели обрабатывают его район реактивами, чтобы не допустить повторных возгораний.

Пожар вспыхнул в четверг в одной из местных закусочных. Огонь быстро перекинулся на соседние дома из-за сильного ветра, скорость порывов которого превышала в момент бедствия 20 метров в секунду.