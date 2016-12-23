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Почти 30 рейсов междугородных автобусов отменено в Приморье из-за снежных заносов

Происшествия
23 декабря, 5:33 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
За сутки на юге Приморья выпало около половины месячной нормы осадков
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ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Почти три десятка рейсов междугородных автобусов отменены в Приморском крае из-за снежного циклона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"В Приморье отменены 27 рейсов междугородных автобусов. Это рейсы, связывающие Владивосток с Артемом, Находкой, Уссурийском, Большим Камнем и другими населенными пунктами региона. В направлении городов Находка, Уссурийск перевозка пассажиров осуществляется электропоездами", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

Вторые сутки остается закрытой для проезда крупная трасса Седанка - Патрокл во Владивостоке. Также продолжает действовать запрет на въезд большегрузного автотранспорта во Владивосток.

"Всего на расчистке дорог задействовано почти 300 единиц различной техники. В данный момент проезд есть на всех дорогах края, небольшие затруднения могут возникнуть на перевалах южного Приморья, где уже работает тяжелая техника", - сообщили в краевом предприятии "Примавтодор". По данным МЧС, коммунальных аварий во время циклона не зафиксировано.

Сильный циклон обрушился на Приморье 22 декабря. По данным МЧС, за сутки на юге региона выпало около половины месячной нормы осадков. Максимальные порывы ветра до 26 м/с наблюдались во Владивостоке.

По данным синоптиков, в пятницу осадки в Приморье прекратятся. Вызвавший их циклон находится вблизи западного побережья острова Хоккайдо и смещается на восток, в северо-западную часть Тихого океана.

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