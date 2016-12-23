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Экс-глава Shanxi Coking Coal в КНР осужден за коррупцию

Происшествия
23 декабря, 6:01 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Бай Пэйчжун приговорен к 13,5 года тюрьмы за получение взяток на сумму $5 млн
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ПЕКИН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Бывший руководитель базирующейся в Китае угольной компании Shanxi Coking Coal Group Бай Пэйчжун приговорен к тюремному заключению на 13,5 года по обвинению в коррупции. Как сообщает информационный интернет-портал Sina, экс-председатель совета директоров признан виновным в получении взяток на сумму 35 млн юаней ($5 млн).

При этом заместитель Бай Пэйчжуна приговорен к тюремному заключению на 16 лет.

Кампания по борьбе с коррупцией в Китае была развернута после прихода к власти в стране в 2012-2013 гг. "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.

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