Экс-глава Shanxi Coking Coal в КНР осужден за коррупцию

ПЕКИН, 23 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Бывший руководитель базирующейся в Китае угольной компании Shanxi Coking Coal Group Бай Пэйчжун приговорен к тюремному заключению на 13,5 года по обвинению в коррупции. Как сообщает информационный интернет-портал Sina, экс-председатель совета директоров признан виновным в получении взяток на сумму 35 млн юаней ($5 млн).

При этом заместитель Бай Пэйчжуна приговорен к тюремному заключению на 16 лет.

Кампания по борьбе с коррупцией в Китае была развернута после прихода к власти в стране в 2012-2013 гг. "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.