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Случай отравления метанолом в Братске не подтвердился

Происшествия
23 декабря, 7:36 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 23, декабря. /ТАСС
Медики установили, что речь идет о бытовом запое. Жизни пострадавшего от алкогольной интоксикации ничего не угрожает
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ИРКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Случай с отравлением метанолом в городе Братске Иркутской области не подтвердился, пострадавший мужчина отравился не жидкостью "Боярышник", как сообщалось ранее, а обычным алкоголем, сообщила журналистам руководитель пресс-службы мэрии Братска Ирина Вагунова.

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"У мужчины, который был госпитализирован, отравление "Боярышником" не подтвердилось. Медики установили, что речь идет о бытовом запое. Мужчина на фоне происходящего в Иркутске испугался последствий и вызвал скорую помощь", - сказала она.

По словам Вагуновой, жизни пострадавшего от алкогольной интоксикации ничего не угрожает, он находится на лечении в больнице.

Ранее Минздрав Иркутской области сообщил, что за прошедшие сутки был зафиксирован первый случай отравления метиловым спиртом во втором по величине городе региона - Братске.

В Иркутской области с 17 по 22 декабря более 110 жителей отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник". По последним данным, 74 из них скончались. В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат СК РФ. Подозреваемыми по делу проходят 13 человек, они задержаны.

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Отравление лосьоном "Боярышник" в Иркутске
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