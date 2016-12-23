В Кемерове автомобиль BMW въехал в остановку, погиб один человек

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КЕМЕРОВО, 23 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следователи проводят проверку по факту ДТП в Кемерове, в результате которого погибла одна женщина. По данным пресс-службы Следственного управления СК РФ по области, накануне вечером автомобиль BMW въехал в остановку, на которой находились люди.
"Водитель автомобиля BMW X6, двигаясь по проспекту Ленина областного центра, не справился с управлением. Автомобиль выбросило к остановке, где стояли люди. 34-летнюю женщину с тяжелыми травмами госпитализировали, в больнице женщина от полученных травм скончалась", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, автомобилем управлял адвокат. "Освидетельствование сотрудника на наличие алкоголя в крови показало, что он был трезвый. В ближайшее время будет назначена автотехническая экспертиза. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.
Следствие просит откликнуться возможных очевидцев ДТП, водителей с видеорегистратором, которые проезжали мимо в момент происшествия.