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В Кемерове автомобиль BMW въехал в остановку, погиб один человек

Происшествия
23 декабря, 7:38 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, освидетельствование водителя на наличие алкоголя в крови показало, что он был трезвый
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КЕМЕРОВО, 23 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следователи проводят проверку по факту ДТП в Кемерове, в результате которого погибла одна женщина. По данным пресс-службы Следственного управления СК РФ по области, накануне вечером автомобиль BMW въехал в остановку, на которой находились люди.

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"Водитель автомобиля BMW X6, двигаясь по проспекту Ленина областного центра, не справился с управлением. Автомобиль выбросило к остановке, где стояли люди. 34-летнюю женщину с тяжелыми травмами госпитализировали, в больнице женщина от полученных травм скончалась", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, автомобилем управлял адвокат. "Освидетельствование сотрудника на наличие алкоголя в крови показало, что он был трезвый. В ближайшее время будет назначена автотехническая экспертиза. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в пресс-службе.

Следствие просит откликнуться возможных очевидцев ДТП, водителей с видеорегистратором, которые проезжали мимо в момент происшествия.

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