Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения барду Александру Новикову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в пятницу рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения известному барду Александру Новикову. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Александру Новикову", - сказали в пресс-службе.

По данным источника ТАСС, знакомого с ситуацией, Новиков накануне участвовал в очных ставках по делу о мошенничестве с недвижимостью в Свердловской области, одним из фигурантов которого является бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов.

Ранее ТАСС сообщал о том, что Шилиманов был задержан в понедельник, 19 декабря, после очной ставки, которая проводилась между лицами, имеющими противоречивые показания по делу о мошенничестве, возбужденному в конце 2015 года. Суд арестовал бывшего замминистра экономики Свердловской области на 72 часа.

Александр Новиков - советский и российский автор- исполнитель русского шансона, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады.