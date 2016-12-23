Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения барду Александру Новикову

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в пятницу рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения известному барду Александру Новикову. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Александру Новикову", - сказали в пресс-службе.
По данным источника ТАСС, знакомого с ситуацией, Новиков накануне участвовал в очных ставках по делу о мошенничестве с недвижимостью в Свердловской области, одним из фигурантов которого является бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов.
Ранее ТАСС сообщал о том, что Шилиманов был задержан в понедельник, 19 декабря, после очной ставки, которая проводилась между лицами, имеющими противоречивые показания по делу о мошенничестве, возбужденному в конце 2015 года. Суд арестовал бывшего замминистра экономики Свердловской области на 72 часа.
Александр Новиков - советский и российский автор- исполнитель русского шансона, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады.