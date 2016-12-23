Третий подозреваемый по делу о массовом отравлении в Иркутске помещен под домашний арест

ИРКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Иркутска отправил под домашний арест третьего подозреваемого по делу о массовом отравлении спиртосодержащим концентратом "Боярышник" в Иркутске.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала журналистам помощник судьи Маргарита Джафарова.

От комментариев подозреваемый отказался, на заседание суда приглашен переводчик.

Накануне суд избрал аналогичную меру пресечения еще двум подозреваемым по этому делу.

Среди задержанных нет производителей контрафакта

Среди задержанных по делу о массовом отравлении парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске нет ни одного производителя спиртосодержащего контрафакта, сообщила ТАСС представитель Ленинского районного суда города, где в пятницу рассматриваются ходатайства об избрании меры пресечения задержанным.

"Среди задержанных, ходатайства по которым рассматриваются в суде, есть предприниматели - владельцы торговых точек, продавцы, и даже водитель. Ни одного производителя контрафактной продукции среди них нет", - сказала собеседница агентства.

По предварительным данным, все задержанные являются гражданами РФ, некоторые их них - выходцы из Азербайджана. Кроме того, среди задержанных есть жительницы Иркутска, которые ранее не были судимы и имеют семьи. "Они работали продавцами в торговых точках", - добавила представитель суда.

В Иркутской области с 17 по 22 декабря более 110 жителей отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник". По последним данным, 74 из них скончались. В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат СК РФ. Подозреваемыми по делу проходят 13 человек.