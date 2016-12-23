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Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Чукотке

Происшествия
23 декабря, 8:56 UTC+3 АНАДЫРЬ АНАДЫРЬ 23, декабря. /ТАСС
Предварительной причиной инцидента названо падение давления в гидравлической системе. Никто из шести человек, находившихся на борту вертолета, не пострадал
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АНАДЫРЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Вертолет Ми-8, на борту которого находились шесть человек, совершил вынужденную посадку на Чукотке, пострадавших нет, сообщили ТАСС в управлении МЧС России по Чукотскому автономному округу.

"Вертолет Ми-8 выполнял полет по маршруту село Омолон - село Кепервеем Билибинского района и совершил вынужденную посадку. Предварительная причина - падение давления в гидравлической системе. Никто из шести человек, находившихся на борту, не пострадал. Вертолет также не получил повреждений", - сказал собеседник агентства.

Вертолет не долетел до конечной точки маршрута - села Кепервеем - около 200 км. В настоящее время из Кепервеема к месту инцидента уже вылетел другой вертолет. Он должен будет забрать людей. Ожидается, что они будут доставлены в населенный пункт около 10:00 мск.

По данным МЧС Чукотки, сейчас в районе инцидента ясная погода, ветер 3 метра в секунду, видимость - 10 тыс. метров, температура воздуха - минус 20-23 градусов.

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