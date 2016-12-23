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Арт-дилер, присвоивший более 8 млн руб. при продаже ценностей, получил четыре года условно

Происшествия
23 декабря, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
Житель Москвы оказывал услуги по продаже и приобретению предметов искусства, отдавая клиентам максимум половину от их реальной стоимости
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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил к четырем годам условно арт-дилера Валеха Азизова, признанного виновным в хищении более 8 млн рублей при продаже предметов искусства. Об этом ТАСС сообщила пресс- секретарь суда Анастасия Пылина.

"Азизов признан виновным в пяти эпизодах мошенничества. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года", - сказала она.

54-летний житель Москвы оказывал на протяжении долгого времени услуги по продаже и приобретению предметов искусства. При этом, как установлено судом, несколько лет Азизов обманывал своих клиентов, отдавая им максимум половину от реальной стоимости того или иного предмета искусства.

Так, осенью 2011 года при продаже декоративной вазы Императорского фарфорового завода, изготовленной в 1855 году и имеющей историко-художественное, коллекционное и музейное значение, Азизов передал владельцу вазы $90 тыс. вместо обещанных 180 тысяч. Весной 2014 года он содействовал в продаже картины известного русского художника Константина Маковского "Боярин", пообещав продать ее за $40 тыс., а также нескольких рисунков живописца Филиппа Малявина и эскиза панно Мартироса Сарьяна, имеющего музейную ценность. За них Азизов пообещал владельцу $28 тыс., а в результате отдал ему вместо обещанных $68 тыс. лишь $28,5 тысяч.

Как выяснилось в суде, подсудимый на протяжении нескольких лет входил в доверие к клиентам, своевременно рассчитываясь с ними и получая свой процент от сделки. Когда доверительные отношения были установлены, Азизов говорил, что покупатель с ним не до конца рассчитался, присваивая себе крупные суммы. Только в ходе установленных следствием пяти эпизодов мошенничества арт-дилер похитил более 8 млн рублей.

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