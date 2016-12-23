Роструд проверит предприятия, имеющие отношение к производству суррогатного "Боярышника"

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) проведет проверки соблюдения трудового законодательства и охраны труда на предприятиях в Иркутске, которые имеют отношение к производству концентрата для ванн "Боярышник", употребление которого привело к гибели более 60 человек. Об этом заявил в пятницу журналистам глава Роструда Всеволод Вуколов.
"Роструд будет проводить проверки трудового законодательства на предприятиях, имеющих отношение к этой ситуации (отравление "Боярышником") в Иркутске", - сказал Вуколов. По его словам, инспекторы Роструда проверят соблюдение норм трудового законодательства и охраны безопасности труда в этих организациях, он также отметил, что проверки будут длиться около 30 дней. О результатах проверки сообщат дополнительно.