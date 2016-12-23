Роструд проверит подрядчика ремонта на станции метро "Коломенская"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Роструд проверит соблюдение норма трудового законодательства и охраны труда в подрядной организации, которая проводила работы в переходе станции метро "Коломенская", где накануне произошел взрыв. Об этом сообщил журналистам глава Роструда Всеволод Вуколов.

"Да, Роструд участвует. Проверки начались", - сказал он.

22 декабря в ходе ремонтных работ в южном вестибюле станции, который с ноября 2015 года закрыт на реконструкцию, взорвался газовый баллон. По данным источника ТАСС в медицинских кругах столицы, при взрыве пострадали восемь человек, пять из них находятся в больницах, троим была оказана помощь на месте.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Строительные работы на основании договора подряда производит ООО "РОСТ-Е", заказчиком является ГУП "Московский метрополитен", служба тоннельных сооружений. Компания-подрядчик уже отстранена от проведения работ.

Расследование дела и проведение проверки находятся на личном контроле прокурора Москвы Владимира Чурикова.