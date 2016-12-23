Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роструд проверит подрядчика ремонта на станции метро "Коломенская"

Происшествия
23 декабря, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, декабря. /ТАСС
В ходе работ там взорвался газовый баллон, пострадали восемь человек
Материал из 1 страницы
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Роструд проверит соблюдение норма трудового законодательства и охраны труда в подрядной организации, которая проводила работы в переходе станции метро "Коломенская", где накануне произошел взрыв. Об этом сообщил журналистам глава Роструда Всеволод Вуколов.

"Да, Роструд участвует. Проверки начались", - сказал он.

Смотрите также
Проводившая ремонт в переходе метро "Коломенская" компания отстранена от работ

22 декабря в ходе ремонтных работ в южном вестибюле станции, который с ноября 2015 года закрыт на реконструкцию, взорвался газовый баллон. По данным источника ТАСС в медицинских кругах столицы, при взрыве пострадали восемь человек, пять из них находятся в больницах, троим была оказана помощь на месте.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Строительные работы на основании договора подряда производит ООО "РОСТ-Е", заказчиком является ГУП "Московский метрополитен", служба тоннельных сооружений. Компания-подрядчик уже отстранена от проведения работ.

Расследование дела и проведение проверки находятся на личном контроле прокурора Москвы Владимира Чурикова.

Смотрите также

СК установит виновников взрыва газового баллона у станции метро "Коломенская"
Прокуратура даст оценку работе подрядчика после взрыва у метро "Коломенская"
От взрыва баллона у станции метро "Коломенская" пострадали восемь человек

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Взрыв у метро "Коломенская"
В других СМИ
Реклама
Фото
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
7
Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков
Интересное
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиян
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн
2
Джентилони сообщил Меркель о ликвидации берлинского террориста
3
В Петербурге зарегистрирована первая за сезон смерть от гриппа
4
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
5
На Мальте сел захваченный ливийский самолет
6
Путин заверил, что в ближайшие дни будет объявлено о начале подачи российского газа в Крым
7
Долгов призвал Обаму доразобраться с проблемами США, а не требовать отмены закона об НКО
Темы дня
Реклама