Скворцова: к трагедии в Иркутске привело отсутствие экспертизы и регламентов на техспирт

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч литров технического спирта под видом косметической продукции "Боярышник" было завезено в Иркутск, при этом отсутствие технических и регламентов и экспертизы не позволило предотвратить трагедию. Об этом сообщила на "правительственном часе" в Совете Федерации министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"(Есть проблема - прим. ТАСС) Отсутствие вообще регламентов по техническому спирту в стране и отсутствие экспертизы тех жидкостей, которые содержат тот или иной спирт. Сейчас с этим работает комиссия по алкогольному регулированию", - сказала она.

В больницы Иркутской области 17 декабря начали поступать люди после употребления суррогатного спиртосодержащего концентрата "Боярышник". По последним данным, 74 из них скончались. В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции, возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми по делу проходят 13 человек, четверым из них уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.