Человек, по описанию схожий с берлинским террористом, якобы замечен в Дании

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Человек, похожий на подозреваемого в совершении теракта в Берлине, был замечен в датском городе Ольборг. Сообщение об этом полиция Северной Ютландии разместила сегодня на своей странице в сети микроблогов Twitter.
"Человек, по описанию похожий на преступника, виновного в инциденте в Берлине 19.12.16, был замечен в районе Этерниттен в Ольборге", - отметила полиция. Сообщается также, что уже проводится спецоперация, в связи с чем местных жителей попросили держаться подальше от данного района.
При этом агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Италии уже сообщило, что выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, был убит в перестрелке в Милане. А по заявлению МВД Италии, глава ведомства Марко Миннити вскоре начнет экстренную пресс-конференцию.
За информацию об Амри было назначено вознаграждение в размере 100 тысяч евро, что, вероятно, способствовало распространению и ложных сведений о его местонахождении.
Вечером 19 декабря тягач с прицепом, груженный стальными балками, которым, как предполагается, управлял Амри, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части западных районов Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).