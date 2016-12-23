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Подозреваемый в совершении теракта в Берлине убит в перестрелке в Милане

Происшествия
23 декабря, 13:25 UTC+3
Отпечатки пальцев застреленного совпадают с отпечатками пальцев на грузовике, протаранившем толпу в Берлине
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Gregorio Borgia

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, был убит в перестрелке в итальянском Милане. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Италии.

Данную информацию также подтверждает итальянский журнал Panorama. По данным издания, тунисец убит в перестрелке в пригороде Милано Сесто-Сан-Джованни. Он был остановлен полицейскими на одной из площадей для проверки документов. Между ним и стражами порядка завязалась перестрелка, в ходе которой один из полицейских получил ранение в плечо, а предполагаемый террорист был застрелен.

По данным источников в итальянских спецслужбах, на которые ссылается агентство Reuters, отпечатки пальцев Амри совпадают с отпечатками пальцев на грузовике, протаранившем толпу в Берлине. Отмечается, что 24-летний уроженец Туниса Анис Амри в прошлом провел четыре года в тюрьме в Италии.

Экстренная пресс-конференция 

Министр внутренних дел Италии Доменико (Марко) Миннити уже начал экстренную пресс-конференцию. 

"В три ночи во время рядовой проверки полицейский патруль остановил машину с потушенными фарами. В этот момент мужчина достал пистолет и начал стрельбу в ответ на просьбу показать документы. Полицейские отреагировали огнём. Один полицейский получил незначительное ранение", - рассказал министр.

"Убитый - без тени сомнения Анис Амри", - подчеркнул Миннити.

Министр не стал уточнять детали. "Расследование еще ведётся", - сказал он. Он сообщил, что итальянская сторона проинформировала обо всем германские власти. При этом в МВД Германии заявили, что пока не получали официального подтверждения о ликвидации террориста. 

Вечером 19 декабря тягач с прицепом, груженный стальными балками, которым, как предполагается, управлял Амри, проехал около 80 метров по территории рождественского базара в центральной части Западного Берлина. Жертвами трагедии стали 12 человек, 48 были госпитализированы.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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Теракт на рождественской ярмарке в Берлине
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