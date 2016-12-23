Путин внимательно следит за расследованием убийства Немцова

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что внимательно следит за расследованием убийства Бориса Немцова и поддерживает все, что делает следствие по выявлению всех обстоятельств уголовного дела.
"Конечно, я внимательно слежу за всеми так называемыми громкими, резонансными делами, тем более за таким серьезным преступлением, как убийство, а в данном случае убийство Бориса Немцова", - сказал президент, отвечая на вопрос журналиста в ходе большой пресс-конференции. "Разумеется, я поддерживаю все, что делает следствие в направлении выявления всех обстоятельств, выявления всех причастных и виновных", - подчеркнул Путин.
Отвечая на вопрос о резонансных делах, в том числе о коррупционных, президент отметил, что нет ничего удивительного в том, что люди официальные и занимавшие какие-то официальные позиции, в том числе в правоохранительных органах, могут совершать правонарушения и тяжелые преступления. "И в нашей стране, и за рубежом это происходит, к сожалению, сплошь и рядом. Взять хотя бы эту страшную трагедию с убийством нашего посла в Турции. Кто его убил?" - заметил президент.
"Так что никакой новизны здесь нет, мы будем и дальше последовательно работать над выявлением всех обстоятельств и изобличением всех преступников. По большинству, если не сказать по всем резонансным делам, как бы долго они не велись, все-таки следствие, как правило, приходит к полному выяснению всех обстоятельств", - сказал Путин.
В частности, он напомнил о деле об убийстве в Петербурге депутата Госдумы Галины Старовойтовой и других делах. "К сожалению, до сих пор не ясны все обстоятельства убийства (замгубернатора Санкт-Петербурга) Михаила Маневича, с которым меня связывали очень хорошие, добрые и личные отношения. Но не удается до конца это сделать", - признал президент.
Михаил Маневич был застрелен 18 августа 1997 года в своем служебном автомобиле рядом со своим домом, когда выезжал на Невский проспект. Рядом с местом убийства на чердаке дома на противоположной стороне Невского проспекта был найден автомат Калашникова с оптическим прицелом.