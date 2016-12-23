Путин считает недопустимым вброс в СМИ неподтвержденной информации о Бельянинове

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Никаких уголовных дел в отношении бывшего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова нет, заявил на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

"В отношении него не было никакого дела, - сказал он. - То, что всякие доследственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были выброшены в СМИ, недопустимо".

Путин пояснил, что это наносит ущерб деловой и личной репутации любого человека.

Андрей Бельянинов, бывший глава ФТС, покинул свой пост 28 июля этого года. До этого он привлек внимание СМИ в связи с обысками в доме. По информации Следственного комитета РФ, экс-глава ведомства проходит свидетелем по делу о контрабанде алкогольной продукции. Во время обысков в квартире Бельянинова были обнаружены крупные суммы денег в валюте и в рублях, фотографии денег попали в СМИ.

Итоги деятельности Андрея Бельянинова в должности руководителя ФТС. Досье