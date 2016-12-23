Путин считает недопустимым вброс в СМИ неподтвержденной информации о Бельянинове

Бард Александр Новиков заключен под домашний арест по делу о мошенничествеПроисшествия 23 декабря, 15:50
РЖД и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве до 2016 годаТранспорт 23 декабря, 15:48
Матвиенко: Россия не даст себя втянуть в гонку ядерных вооруженийПолитика 23 декабря, 15:44
Украина просит допросить Берлускони по делу о распитии бутылки вина в КрымуМеждународная панорама 23 декабря, 15:41
Армия РФ получила партию бронемашин "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"Армия и ОПК 23 декабря, 15:40
Трампа не пугает перспектива гонки вооруженийМеждународная панорама 23 декабря, 15:37
Матвиенко рассказала о приоритетах работы Совфеда в 2017 годуПолитика 23 декабря, 15:37
Все воспитанники школы-интерната в ХМАО выписаны после отравленияНовости Урала 23 декабря, 15:36
Путин считает, что российским чиновникам надо быть "скромнее и не раздражать людей"Политика 23 декабря, 15:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Никаких уголовных дел в отношении бывшего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова нет, заявил на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.
"В отношении него не было никакого дела, - сказал он. - То, что всякие доследственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были выброшены в СМИ, недопустимо".
Путин пояснил, что это наносит ущерб деловой и личной репутации любого человека.
Андрей Бельянинов, бывший глава ФТС, покинул свой пост 28 июля этого года. До этого он привлек внимание СМИ в связи с обысками в доме. По информации Следственного комитета РФ, экс-глава ведомства проходит свидетелем по делу о контрабанде алкогольной продукции. Во время обысков в квартире Бельянинова были обнаружены крупные суммы денег в валюте и в рублях, фотографии денег попали в СМИ.
Итоги деятельности Андрея Бельянинова в должности руководителя ФТС. Досье