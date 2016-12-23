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Шесть подозреваемых по делу о массовом отравлении в Иркутске помещены под домашний арест

Происшествия
23 декабря, 12:51 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 23, декабря. /ТАСС
Всего по делу проходят 13 подозреваемых
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Во время избрание меры пресечения фигурантам дела о массовом отравлении алкогольным суррогатом в Иркутске

Во время избрание меры пресечения фигурантам дела о массовом отравлении алкогольным суррогатом в Иркутске

© Кирилл Шипицин/ТАСС

ИРКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Иркутска отправил под домашний арест шестого из 13 подозреваемых по делу о массовом отравлении спиртосодержащим концентратом "Боярышник".

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал представитель суда.

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В суде сообщили, что один из задержанных является сирийцем по национальности, несколько лет проживающим в РФ и имеющим российское гражданство, пятеро - выходцы из Азербайджана.

Ранее суд избрал аналогичную меру пресечения пяти подозреваемым по делу.

В Иркутской области с 17 по 23 декабря более 110 жителей отравились концентратом "Боярышник". По последним данным, 74 из них скончались. В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат СК РФ.

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Отравление лосьоном "Боярышник" в Иркутске
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