Тело бизнесмена из Китая обнаружено в торговом центре в Москве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Тело бизнесмена из Китая без внешних признаков насильственной смерти обнаружено в торговом центре на юго-востоке Москвы. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, по данному факту следственными органами начата проверка.

По словам Ивановой, тело мужчины было обнаружено накануне в торговом центре на Тихорецком бульваре, где бизнесмен арендовал помещение. Признаков насильственной смерти при визуальном осмотре не выявлено.

"По факту обнаружения тела мужчины начата доследственная проверка, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о гражданине КНР, который занимался предпринимательской деятельностью в Москве.