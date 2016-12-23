Тело бизнесмена из Китая обнаружено в торговом центре в Москве

Бард Александр Новиков заключен под домашний арест по делу о мошенничествеПроисшествия 23 декабря, 15:50
РЖД и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве до 2016 годаТранспорт 23 декабря, 15:48
Матвиенко: Россия не даст себя втянуть в гонку ядерных вооруженийПолитика 23 декабря, 15:44
Украина просит допросить Берлускони по делу о распитии бутылки вина в КрымуМеждународная панорама 23 декабря, 15:41
Армия РФ получила партию бронемашин "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"Армия и ОПК 23 декабря, 15:40
Трампа не пугает перспектива гонки вооруженийМеждународная панорама 23 декабря, 15:37
Матвиенко рассказала о приоритетах работы Совфеда в 2017 годуПолитика 23 декабря, 15:37
Все воспитанники школы-интерната в ХМАО выписаны после отравленияНовости Урала 23 декабря, 15:36
Путин считает, что российским чиновникам надо быть "скромнее и не раздражать людей"Политика 23 декабря, 15:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Тело бизнесмена из Китая без внешних признаков насильственной смерти обнаружено в торговом центре на юго-востоке Москвы. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, по данному факту следственными органами начата проверка.
По словам Ивановой, тело мужчины было обнаружено накануне в торговом центре на Тихорецком бульваре, где бизнесмен арендовал помещение. Признаков насильственной смерти при визуальном осмотре не выявлено.
"По факту обнаружения тела мужчины начата доследственная проверка, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Иванова.
По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о гражданине КНР, который занимался предпринимательской деятельностью в Москве.