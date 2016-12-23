Замглавы Госкомитета Карелии задержан по подозрению в получении взятки

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ПЕТРОЗАВОДСК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Следственное управление СК РФ по Карелии возбудило уголовное дело в отношении зампредседателя Госкомитета республики по подозрению в получении взятки в размере 70 тыс. рублей. Чиновник задержан, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение взятки". Заместитель председателя Государственного контрольного комитета Республики Карелия задержан. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказал собеседник, не уточнив фамилию чиновника.
По версии следствия, с 23 октября по 22 декабря 2016 года подозреваемый при посредничестве местного жителя получил от представителя одной из коммерческих структур 70 тыс. рублей за освобождение от административной ответственности за допущенное правонарушение в сфере контроля за оборотом алкогольной продукции, а также за общее покровительство предпринимательской деятельности.
После задержания чиновника глава Карелии Александр Худилайнен поручил руководителю региональной администрации провести комплексную проверку Госкомитета - ведомства, которое исполняет функции органа профилактики коррупционных правонарушений.