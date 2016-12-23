Самолет с Рогозиным, летящим на инаугурацию Додона, из-за тумана не смог сесть в Кишиневе

КИШИНЕВ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Самолет с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным не смог сесть в Кишиневе из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в Кишиневском международном аэропорту.

Борт был перенаправлен в Будапешт, уточнили в аэропорту.

Как сообщил на своей странице в Facebook сам зампред правительства, как только погода улучшится, он незамедлительно вылетит на встречу с президентом Молдавии.

"Всё-таки, несмотря на санкции, я добрался до ЕС, - шутливо заметил Рогозин в своей записи. - При улучшении погоды вылетим в Кишинев на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном".

Планировалось, что в Молдавии Рогозин должен был принять участие в инаугурации избранного президента республики Игоря Додона, которая началась в 14:00 мск.