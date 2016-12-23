Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самолет с Рогозиным, летящим на инаугурацию Додона, из-за тумана не смог сесть в Кишиневе

Происшествия
23 декабря, 14:41 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий
Борт был перенаправлен в Будапешт, уточнили в аэропорту
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Сергей Карпов/ТАСС

КИШИНЕВ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Самолет с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным не смог сесть в Кишиневе из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в Кишиневском международном аэропорту.

Борт был перенаправлен в Будапешт, уточнили в аэропорту.

Как сообщил на своей странице в Facebook сам зампред правительства, как только погода улучшится, он незамедлительно вылетит на встречу с президентом Молдавии.

"Всё-таки, несмотря на санкции, я добрался до ЕС, - шутливо заметил Рогозин в своей записи. - При улучшении погоды вылетим в Кишинев на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном".

Планировалось, что в Молдавии Рогозин должен был принять участие в инаугурации избранного президента республики Игоря Додона, которая началась в 14:00 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Додон, Игорь Рогозин, Дмитрий Олегович
Страны
Молдавия
В других СМИ
Реклама
Фото
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
7
Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков
Интересное
Товарные потоки после введения РФ контрсанкций: какие продукты интересуют россиян
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Крымский мост: главные факты о стройке века
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн
2
Джентилони сообщил Меркель о ликвидации берлинского террориста
3
В Петербурге зарегистрирована первая за сезон смерть от гриппа
4
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
5
На Мальте сел захваченный ливийский самолет
6
Путин заверил, что в ближайшие дни будет объявлено о начале подачи российского газа в Крым
7
Долгов призвал Обаму доразобраться с проблемами США, а не требовать отмены закона об НКО
Темы дня
Реклама