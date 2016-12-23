Один из задержанных по делу о массовом отравлении в Иркутске арестован на два месяца

ИРКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Иркутска арестовал на два месяца одного из 13 подозреваемых по делу о массовом отравлении спиртосодержащим концентратом "Боярышник".

"Из восьми рассмотренных ходатайств шестерым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один арестован. Это поставщик продукции", - сказала журналистам представитель Ленинского районного суда Иркутска.

Она уточнила, что из 13 задержанных четверо являются продавцами в торговых точках, четверо - индивидуальными предпринимателями, двое - водители и трое - поставщики концентрата для принятия ванн "Боярышник", в составе которого оказался метанол.

В Иркутской области с 17 по 23 декабря более 120 жителей отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник". По последним данным, 74 из них скончались. В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат СК РФ.