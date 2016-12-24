Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Двое мужчин погибли в Башкирии на территории бывшей воинской части

Происшествия
24 декабря, 13:45 UTC+3 УФА УФА 24, декабря. /ТАСС
Это уже не первый случай незаконного проникновения охотников за металлоломом на территорию бывшего арсенала, в июне прошлого года на этих складах произошел крупный пожар
Материал из 1 страницы

УФА, 24 декабря. /ТАСС/. Двое мужчин погибли в Башкирии неподалеку от населенного пункта Урман на территории бывшей воинской части. По данному факту следственным управлением СК РФ по региону проводится доследственная проверка, сообщила ТАСС помощник руководителя ведомства Светлана Абрамова.

"Двое мужчин в возрасте 24 и 26 лет погибли вблизи населенного пункта Урман, по данному факту начата доследственная проверка", - сказала Абрамова.

Смотрите также

РАН: "черные копатели" практически ушли из Крыма после присоединения к РФ
"Черные копатели" в Кузбассе незаконно добыли уголь на 2 млн рублей, возбуждено дело

Как сообщили ТАСС с пресс-службе регионального МЧС, сообщение о том, что на территории бывшей воинской части в результате незаконного проникновения неустановленных лиц произошел взрыв, поступило 24 декабря в 10:00 мск. 

По информации источника ТАСС в экстренных службах, мужчины пробрались на территорию части, преодолев инженерные заграждения "благодаря снежному покрову". Взрыв прогремел во время проведения раскопок. Собеседник агентства отметил, что мужчин могло быть не двое, а трое. Изначально сообщалось об одном погибшем.

Бывший арсенал был расформирован в 2011 году и передан на утилизацию. По периметру установлено ограждение с предупреждающими табличками, также местное население неоднократно оповещалось об опасности проникновения.

Это уже не первый случай незаконного проникновения охотников за металлоломом на территорию бывшего арсенала, в июне прошлого года на этих складах произошел крупный пожар. Тогда из-за взрывов боеприпасов в Иглинском районе Башкирии был введен режим чрезвычайной ситуации. Из населенного пункта Урман было эвакуировано 1,1 тыс. человек, в том числе 350 детей.

По версии следствия, трое мужчин в поисках металлолома пробрались на территорию бывшей войсковой части, собрав латунные комплектующие артиллерийских снарядов, они направились к выходу, где были замечены охранявшими территорию военнослужащими. Чтобы отвлечь охрану, злоумышленники подожгли порох от боеприпасов, в результате чего взорвалось более 30 снарядов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
7
Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысяч
2
СК расследует убийство 12-летней девочки в Москве
3
Чуркин: резолюция СБ ООН по израильским поселениям призывает к прекращению насилия
4
"Путин празднует успех за успехом": мировые СМИ о большой пресс-конференции президента РФ
5
МИД России прокомментировал резолюцию ООН по Израилю
6
Белоруссия реэкспортировала в РФ минимум 15 тыс. тонн украинской говядины в 2016 г.
7
В Челябинской области на месте ДТП был сбит двухлетний ребенок
Темы дня
Реклама