Двое мужчин погибли в Башкирии на территории бывшей воинской части

УФА, 24 декабря. /ТАСС/. Двое мужчин погибли в Башкирии неподалеку от населенного пункта Урман на территории бывшей воинской части. По данному факту следственным управлением СК РФ по региону проводится доследственная проверка, сообщила ТАСС помощник руководителя ведомства Светлана Абрамова.

"Двое мужчин в возрасте 24 и 26 лет погибли вблизи населенного пункта Урман, по данному факту начата доследственная проверка", - сказала Абрамова.

Как сообщили ТАСС с пресс-службе регионального МЧС, сообщение о том, что на территории бывшей воинской части в результате незаконного проникновения неустановленных лиц произошел взрыв, поступило 24 декабря в 10:00 мск.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, мужчины пробрались на территорию части, преодолев инженерные заграждения "благодаря снежному покрову". Взрыв прогремел во время проведения раскопок. Собеседник агентства отметил, что мужчин могло быть не двое, а трое. Изначально сообщалось об одном погибшем.

Бывший арсенал был расформирован в 2011 году и передан на утилизацию. По периметру установлено ограждение с предупреждающими табличками, также местное население неоднократно оповещалось об опасности проникновения.

Это уже не первый случай незаконного проникновения охотников за металлоломом на территорию бывшего арсенала, в июне прошлого года на этих складах произошел крупный пожар. Тогда из-за взрывов боеприпасов в Иглинском районе Башкирии был введен режим чрезвычайной ситуации. Из населенного пункта Урман было эвакуировано 1,1 тыс. человек, в том числе 350 детей.

По версии следствия, трое мужчин в поисках металлолома пробрались на территорию бывшей войсковой части, собрав латунные комплектующие артиллерийских снарядов, они направились к выходу, где были замечены охранявшими территорию военнослужащими. Чтобы отвлечь охрану, злоумышленники подожгли порох от боеприпасов, в результате чего взорвалось более 30 снарядов.