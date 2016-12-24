В Башкирии подполковник МВД покончил с собой

В 2017 году российские десантники получат два батальонных комплекта БМД-4МАрмия и ОПК 24 декабря, 20:08
Глава серии А предложил проводить матчи чемпионата Италии по футболу за пределами страныСпорт 24 декабря, 20:01
Более 1,6 тыс. человек арестованы в Турции за поддержку терроризма в соцсетяхМеждународная панорама 24 декабря, 19:54
СМИ: Пан Ги Муна подозревают в получении взяток на сумму более $200 тысячМеждународная панорама 24 декабря, 19:42
WP: использование террористами Telegram вызывает беспокойство у СШАМеждународная панорама 24 декабря, 19:34
Российские фигуристы распределили путевки на чемпионат Европы в ОстравеСпорт 24 декабря, 19:34
"Витязь" победил "Спартак" в матче чемпионата КХЛСпорт 24 декабря, 19:32
Россельхознадзор не снимет ограничений на поставки овощей из Турции до конца годаЭкономика и бизнес 24 декабря, 19:30
Фигуристка Медведева уверена, что женское катание станет равным мужскомуСпорт 24 декабря, 19:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела сотрудника МВД РФ, покончившего с собой в больнице Уфы, где он проходил лечение. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Следователи установили, что 43-летний погибший пациент является подполковником внутренней службы одного из подразделений МВД по Башкирии.
Вечером 22 декабря 2016 года в правоохранительные органы республики поступило сообщение из городской больницы № 21 об обнаружении на козырьке входной группы пациента с множественными телесными повреждениями.
Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие устанавливает объективные причины суицида, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.