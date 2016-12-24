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Суд арестовал члена правительства Карелии по обвинению в получении взятки в 70 тыс. рублей

Происшествия
24 декабря, 14:59 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов
Защита Виталия Галкина просила суд избрать меру пресечения в виде залога в пять млн рублей или домашнего ареста
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ПЕТРОЗАВОДСК, 24 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Петрозаводский городской суд арестовал до 22 февраля 2017 года члена правительства Карелии, главу контрольного государственного комитета республики Виталия Галкина. Он обвиняется в получении взятки в 70 тыс. рублей, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать обвиняемому Галкину Виталию Анатольевичу меру пресечения в виде заключения под стражу по 22 февраля 2017 года включительно", - сказал судья Антон Левкин.

Защита Галкина просила суд избрать меру пресечения в виде залога в пять млн рублей или домашнего ареста. Следователь и прокурор требовали заключить чиновника под стражу, так как он может скрыться от органов следствия, уничтожить вещественные доказательства по делу, оказать влияние на свидетелей и другое.

По словам следователя, Галкин обвиняется по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в значительном размере группой лиц". По версии следствия, с 23 октября по 19 декабря 2016 года Галкин и его заместитель Алексей Бобылев при посредничестве местного жителя получили от представителя ООО "Бухара" 70 тыс. рублей за освобождение от административной ответственности за допущенное правонарушение в сфере контроля за оборотом алкогольной продукции, а также за общее покровительство предпринимательской деятельности.

Галкин и Бобылев были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Петрозаводске 23 декабря, в квартирах фигурантов дела прошли обыски. После признательных показаний Бобылев был отпущен на свободу.

Контрольный государственный комитет Карелии создан по указу главы республики в марте 2015 года. Ведомство исполняет функции органа профилактики коррупционных правонарушений, контролирует оборот алкогольной продукции в регионе. Виталий Галкин возглавляет госкомитет со дня его основания.

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