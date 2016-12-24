В Австрии кошка спасла спящих хозяев от гибели в пожаре

ВЕНА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Домашняя кошка стала спасительницей целой семьи и настоящим героем для жителей австрийского города Брегенц (федеральная земля Форарльберг). Животное смогло разбудить хозяев во время ночного пожара в квартире и предотвратить их гибель.

Как сообщила телерадиокомпания ORF, огонь возник от горящей свечи в бамбуковой чашке, которую жители забыли затушить перед сном. Как только свеча догорела, загорелась сама чашка, а затем огонь перекинулся на диван. В результате в квартире возник крупный пожар, моментально охвативший все комнаты.

В районе двух часов ночи кошка, завидев, как быстро распространяется огонь и дым по квартире, принялась громко мяукать возле кровати спящей хозяйки. От кошачьих призывов женщина проснулась и смогла оперативно вынести из огненного плена своих троих детей. Четверо человек, а также домашний питомец не пострадали и отделались лишь испугом.

Прибывшие на место пожарные смогли потушить огонь, но квартира теперь непригодна для жилья. Спасенная семья и кошка-героиня временно разместились у родственников.