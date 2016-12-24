В Ярославской области изъяли 135 литров ядовитого стеклоомывателя

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Омыватель для автомобильных стекол с содержанием метанола изъят полицией в городе Любиме Ярославской области. Как сообщило региональное УМВД, 135 литров ядовитой жидкости нашли в одном из торговых павильонов.

"Сотрудники полиции совместно с дружинниками в одном из торговых павильонов в городе Любиме Ярославской области выявили реализацию автомобильной стеклоомывающей жидкости без сопроводительных документов, удостоверяющих качество данной продукции. Как показала проверка, жидкость содержит ядовитый компонент метанол", - говорится в сообщении регионального УМВД.

Как показала проверка, проведенная в экспертно-криминалистическом центре, содержащийся в омывателе метанол мог вызывать отравление у водителей машин, которые бы стали использовать эту жидкость.

В отношении продавца возбуждено административное производство по ст. 14.2. КоАП РФ "Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена". Наказанием по данной статье для юрлиц может стать штраф до 40 тысяч рублей и конфискация опасного товара.

Случаи изъятия в Ярославле стеклоомывателя с метанолом отмечались в 2013 году, когда в подпольном цеху было обнаружено более 10 тонн опасной жидкости, в январе нынешнего года свыше 30 тонн нелегальной стеклоомывающей жидкости с метанолом было найдено на складе во Фрунзенском районе города.