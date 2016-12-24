На юге Москвы в результате пожара в квартире пострадали двое детей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Двое детей пострадали в результате пожара в квартире в жилом доме в столичном районе Нагатино-Садовники, сообщили ТАСС в экстренных службах Москвы.

"Пожар произошел на восьмом этаже в квартире дома 18 на улице Академика Миллионщикова. В результате ЧП квартира выгорела практически полностью, от дыма пострадали двое детей, которые направлены в медучреждение", - сказал собеседник агентства.

В ходе ликвидации пожара сотрудники МЧС проводили частичную эвакуацию дома. Причина возгорания устанавливается.