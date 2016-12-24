В Германии автобус врезался в жилой дом

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Рейсовый автобус съехал с дороги и на полной скорости врезался в частный жилой дом в городке Линденфельс (федеральная земля Гессен) на западе Германии. Как сообщило агентство DPА, не менее трех человек пострадали, ущерб составил €350 тыс.

В доме проживала 88-летняя пенсионерка, которая осталась невредимой. Тяжело пострадал водитель автобуса - спасательным вертолетом он был доставлен в больницу. Два пассажира также были госпитализированы.

Спасатели три часа работали на месте ЧП, разбирая завалы дома и пытаясь вернуть автобус на проезжую часть. По оценкам полиции, ущерб от ДТП составил около €350 тыс.

Причины инцидента пока не установлены - к техническому состоянию автобуса претензий не было.