В Германии автобус врезался в жилой дом

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Рейсовый автобус съехал с дороги и на полной скорости врезался в частный жилой дом в городке Линденфельс (федеральная земля Гессен) на западе Германии. Как сообщило агентство DPА, не менее трех человек пострадали, ущерб составил €350 тыс.
В доме проживала 88-летняя пенсионерка, которая осталась невредимой. Тяжело пострадал водитель автобуса - спасательным вертолетом он был доставлен в больницу. Два пассажира также были госпитализированы.
Спасатели три часа работали на месте ЧП, разбирая завалы дома и пытаясь вернуть автобус на проезжую часть. По оценкам полиции, ущерб от ДТП составил около €350 тыс.
Причины инцидента пока не установлены - к техническому состоянию автобуса претензий не было.