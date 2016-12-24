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В Челябинской области на месте ДТП был сбит двухлетний ребенок

Происшествия
24 декабря, 19:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, декабря. /ТАСС
Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Двухлетний ребенок был сбит  на месте ДТП в городе Озерск Челябинской области, его доставили в больницу, где, не приходя в сознание, он скончался. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В Озерске произошло столкновение автомобилей, которые получили механические повреждения. Находившиеся в машинах, среди которых был ребенок 2014 года рождения, ожидали приезда инспекторов ДПС. В этот момент водитель другого автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на одну из машин, автомобиль продвинулся и сбил находящегося возле него ребенка. "Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где, не приходя в сознание, скончался", - сказали в пресс- службе.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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