В Челябинской области на месте ДТП был сбит двухлетний ребенок

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Двухлетний ребенок был сбит на месте ДТП в городе Озерск Челябинской области, его доставили в больницу, где, не приходя в сознание, он скончался. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.
В Озерске произошло столкновение автомобилей, которые получили механические повреждения. Находившиеся в машинах, среди которых был ребенок 2014 года рождения, ожидали приезда инспекторов ДПС. В этот момент водитель другого автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на одну из машин, автомобиль продвинулся и сбил находящегося возле него ребенка. "Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где, не приходя в сознание, скончался", - сказали в пресс- службе.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.