Спасатели эвакуировали часть заблокированных в фуникулере людей

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РИМ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Почти половина людей, находившихся в кабинах остановившегося фуникулера вблизи итальянского горного курорта Брёй-Червиния (область Валле д'Аоста), эвакуирована. Об этом сообщили спасатели.
Всего там находились не менее 130 человек, которые оказались заложниками подъемника, сломавшегося на высоте 2,5 тыс. метров. В операции задействовано 150 сотрудников специальной альпийской службы спасения, лесничества, пожарных.
Как отметили представители компании, занимающейся обслуживанием фуникулера, неполадка возникла из-за сильного ветра. "Эвакуация проходит в штатном режиме, никакой критической ситуации нет", - указано на странице компании в микроблоге Twitter.