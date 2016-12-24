Пять человек погибли в ДТП в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 декабря. /ТАСС/. Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в МВД по республике.

"Две женщины и трое мужчин погибли в ДТП в Северной Осетии возле селения Гизель. Подробности происшествия уточняются", - сказал собеседник агентства.