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Два ребенка и две женщины скончались от отравления угарным газом во Владикавказе

Происшествия
24 декабря, 20:49 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 24, декабря. /ТАСС
С родственниками погибших работали психологи МЧС
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ВЛАДИКАВКАЗ, 24 декабря. /ТАСС/. Два ребенка и две женщины скончались от отравления угарным газом в садоводческом товариществе "Учитель" во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Двое детей двух и шести лет, а также их мать и тетя скончались от отравления угарным газом. С родственниками погибших работали психологи нашего ведомства", - сказал представитель пресс-службы.

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