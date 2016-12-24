Два ребенка и две женщины скончались от отравления угарным газом во Владикавказе

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ВЛАДИКАВКАЗ, 24 декабря. /ТАСС/. Два ребенка и две женщины скончались от отравления угарным газом в садоводческом товариществе "Учитель" во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
"Двое детей двух и шести лет, а также их мать и тетя скончались от отравления угарным газом. С родственниками погибших работали психологи нашего ведомства", - сказал представитель пресс-службы.