В Подмосковье отец сбросил годовалого сына с балкона восьмого этажа

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Отец сбросил годовалого ребенка с балкона восьмого этажа в Подмосковье. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области, ночью "25-летний житель Щелковского района, находясь у себя в квартире в поселке Монино, взял с дивана в руки своего малолетнего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона восьмого этажа, после чего вернулся в комнату". От полученных травм ребенок погиб.
Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, подозреваемый задержан. В ближайшее время следователь планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.