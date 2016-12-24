В Подмосковье отец сбросил годовалого сына с балкона восьмого этажа

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Отец сбросил годовалого ребенка с балкона восьмого этажа в Подмосковье. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области, ночью "25-летний житель Щелковского района, находясь у себя в квартире в поселке Монино, взял с дивана в руки своего малолетнего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона восьмого этажа, после чего вернулся в комнату". От полученных травм ребенок погиб.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, подозреваемый задержан. В ближайшее время следователь планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.