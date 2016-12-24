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Партия потенциально опасных спиртосодержащих лосьонов изъята в Ростове-на-Дону

Происшествия
24 декабря, 22:21 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Изъято почти 600 литров лосьонов под наименованиями "Боярышник", "Вита-септа", "Красный перец" и "Хлебный"
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Полицейские Ростова-на-Дону пресекли торговлю и изъяли из продажи партию потенциально опасного "Боярышника" и других спиртосодержащих лосьонов неизвестного происхождения. Об этом сообщает ГУ МВД по Ростовской области.

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"Полицейские в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявили три факта реализации спиртосодержащих косметических лосьонов без документов, подтверждающих его безопасность. В помещениях магазина и двух торговых оптовых баз изъято почти 600 литров лосьонов под наименованиями "Боярышник", "Вита-септа", "Красный перец" и "Хлебный", - говорится в сообщении.

Образцы изъятых жидкостей направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Ростовской области. По всем фактам полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

В Иркутской области с 17 по 23 декабря более 120 жителей отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник". Сегодня сообщалось о 75 скончавшихся. Пострадавшие употребляли непищевую жидкость "Боярышник", содержащую метиловый спирт, который действует на организм как яд. Как выяснилось, некоторые пострадавшие годами употребляли подобные жидкости, однако ранее в них присутствовал этиловый, а не метиловый спирт.

По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело, по которому задержаны 19 человек.

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