Учредителя частного музея в Крыму неизвестные хотели заставить увезти коллекцию на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Учредитель частного "Крымского исторического музея-заповедника" Гуливер Альтин во время пребывания на территории Украины был похищен неизвестными, которые пытались заставить его перевезти коллекцию за рубеж. Об этом сегодня сообщил ТАСС член крымского правительства Заур Смирнов.

По словам собеседника агентства, захват произошел еще 17 декабря. "История произошла несколько дней назад в городе Геническе Херсонской области. Альтин направлялся в Киев для последующего перелета во Францию, где он проживает, и по дороге автомобиль его был похищен группой боевиков. На него оказывалось моральное давление прекратить деятельность в Крыму и перевести музейную коллекцию, связанную с историей Крыма и крымских татар на Украину, угрожали жизни и безопасности самого Альтина", - рассказал Смирнов. По его словам, сейчас Альтин "находится в безопасности, коллекции ничего не угрожает".

"Эти группы действовали под давлением главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, который неоднократно высказывался о деятельности Альтина. Наши источники в Киеве подтвердили эту информацию и поэтому мы сегодня решили это обнародовать", - пояснил причину позднего появления сообщения о похищении директора крымского музея Заур Смирнов.

Информация о задержании Альтина также появилась на его странице в социальной сети Fecebok. "Вооруженный захват явился следствием отказа учредителя Крымского исторического музея-заповедника Гуливера Альтина принять решение о прекращении музейной работы на территории Крыма и переехать в Киев, на этом настаивали главари боевиков. Музей-заповедник столкнулся с беспрецедентной угрозой со стороны незаконного вооруженного формирования, который базируется в Геническом районе (Херсонская область), в связи с этим примет ряд комплексных мер по защите своей профессиональной деятельности и высшего органа управления", - отмечается в сообщении заповедника.

Руководство исторического комплекса также намерено обратиться за поддержкой к правительству РФ, Украины, Франции и ЮНЕСКО и своим партнерам в Крыму и за рубежом.

Частное учреждение культуры "Крымский исторический музей-заповедник" создан Гуливером Альтиным и зарегистрировано Министерством юстиции РФ. Согласно Федеральному закону "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" имеет статус негосударственного музея-заповедника на территории Республики Крым. В основу музейного собрания вошли фонды Крымского исторического музея "Ларишес", состоящая из уникальной коллекции раритетов по истории Крыма и Крымского ханства. Музей находится на территории историко-культурного комплекса "Девлет-Сарай".