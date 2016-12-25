Подозреваемый в убийстве девочки задержан в Москве

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве двенадцатилетней девочки на юго-востоке Москвы. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сотрудниками Московского уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки. Мужчина пытался выехать за пределы России", - сказала она.
По ее словам, задержанный доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий.
Ранее сообщалось, что по данным следствия, в субботу днем в квартире одного из жилых домов по улице Ферганской в Москве было обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резаными ранениями. В квартире находилась пожилая бабушка и четырехлетний ребенок.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". Следствие устанавливает обстоятельства преступления.