Подозреваемый в убийстве девочки задержан в Москве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве двенадцатилетней девочки на юго-востоке Москвы. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками Московского уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки. Мужчина пытался выехать за пределы России", - сказала она.

По ее словам, задержанный доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что по данным следствия, в субботу днем в квартире одного из жилых домов по улице Ферганской в Москве было обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резаными ранениями. В квартире находилась пожилая бабушка и четырехлетний ребенок.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". Следствие устанавливает обстоятельства преступления.