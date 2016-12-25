Гражданку Швейцарии похитили в Мали

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Гражданка Швейцарии, работающая в гуманитарной организации, и ребенок-сирота были похищены в субботу в городе Гао на северо-востоке Мали. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.
По его сведениям, трое неизвестных ворвались в дом женщины и похитили ее и ребенка. Власти начали спасательную операцию.
В последние месяцы ситуация в северных и центральных районах Мали заметно обострились, из-за чего в конце июля режим чрезвычайного положения в стране был продлен до 29 марта 2017 года.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.