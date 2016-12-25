Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гражданку Швейцарии похитили в Мали

Происшествия
25 декабря, 1:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Власти начали спасательную операцию
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Гражданка Швейцарии, работающая в гуманитарной организации, и ребенок-сирота были похищены в субботу в городе Гао на северо-востоке Мали. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

По его сведениям, трое неизвестных ворвались в дом женщины и похитили ее и ребенка. Власти начали спасательную операцию.

В последние месяцы ситуация в северных и центральных районах Мали заметно обострились, из-за чего в конце июля режим чрезвычайного положения в стране был продлен до 29 марта 2017 года.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Мали Швейцария
В других СМИ
Реклама
Фото
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
7
Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154
3
Доктор Лиза числится в списках пассажиров разбившегося в Сочи Ту-154
4
На месте крушения Ту-154 найдены документы журналистов Первого канала и тело погибшего
5
Обнаружены тела четырех погибших на месте крушения Ту-154 в Сочи
6
Польская община на Украине потребовала от Киева автономии для Львовской области
7
Катастрофы самолетов Ту-154 с 2000 года. Досье
Темы дня
Реклама