Двое полицейских ранены в результате обстрела неизвестными в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 25 декабря. /ТАСС/. Два сотрудника полиции получили ранения в результате обстрела неизвестными в Махачкале. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы МВД Дагестана.

"Неизвестные в Махачкале недалеко от Троллейбусного кольца обстреляли наряд полиции. Полицейские получили ранения и были госпитализированы. Нападавшие скрылись, их ищут. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщил собеседник.

Представитель пресс-службы уточнил, что в результате нападения пострадали двое сотрудников полиции.