ABC: четыре человека погибли при стрельбе в Северной Каролине

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Четыре человека стали жертвами стрельбы в окрестностях американского города Уилсон (штат Северная Каролина). Об этом сообщила в воскресенье телекомпания ABC.

По предварительным данным, стрельба произошла на улице. Других подробностей не приводится.