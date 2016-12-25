Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Летевший в Лондон самолет экстренно сел в Ирландии из-за сердечного приступа у ребенка

Происшествия
25 декабря, 4:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
После приземления девочка была доставлена в местную больницу, однако спасти ее не удалось
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Gail Burton

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Air Canada, летевший из Торонто (Канада) в Лондон (Великобритания), был вынужден приземлиться в субботу в аэропорту ирландского города Шаннон из-за сердечного приступа у 10-летней девочки. Об этом сообщил в воскресенье специализированный портал Airlive.

По его сведениям, девочка путешествовала с тремя старшими братьями и сестрами. После приземления девочка была доставлена в местную больницу, однако спасти ее не удалось.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Канада Великобритания
В других СМИ
Реклама
Фото
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
7
Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154
3
Доктор Лиза числится в списках пассажиров разбившегося в Сочи Ту-154
4
На месте крушения Ту-154 найдены документы журналистов Первого канала и тело погибшего
5
Обнаружены тела четырех погибших на месте крушения Ту-154 в Сочи
6
Катастрофы самолетов Ту-154 с 2000 года. Досье
7
Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал после взлета из Сочи
Темы дня
Реклама