Летевший в Лондон самолет экстренно сел в Ирландии из-за сердечного приступа у ребенка

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Air Canada, летевший из Торонто (Канада) в Лондон (Великобритания), был вынужден приземлиться в субботу в аэропорту ирландского города Шаннон из-за сердечного приступа у 10-летней девочки. Об этом сообщил в воскресенье специализированный портал Airlive.

По его сведениям, девочка путешествовала с тремя старшими братьями и сестрами. После приземления девочка была доставлена в местную больницу, однако спасти ее не удалось.