Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал после взлета из Сочи

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Самолет Ту-154 пропал после взлета из Адлера, на борту находится 91 человек. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
"При выполнении планового перелета с аэродрома в г. Адлер в 05:40 (мск), после взлета, пропала отметка... самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа", - говорится в сообщении.
"К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах", - добавили в Минобороны.
Ранее об исчезновении самолета сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По данным источника, борт направлялся в сирийскую Латакию, на нем находились музыканты ансамбля имени Александрова.
Исчезновение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий