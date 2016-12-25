Самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал после взлета из Сочи

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Самолет Ту-154 пропал после взлета из Адлера, на борту находится 91 человек. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"При выполнении планового перелета с аэродрома в г. Адлер в 05:40 (мск), после взлета, пропала отметка... самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа", - говорится в сообщении.

"К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах", - добавили в Минобороны.

Ранее об исчезновении самолета сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По данным источника, борт направлялся в сирийскую Латакию, на нем находились музыканты ансамбля имени Александрова.

Исчезновение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий